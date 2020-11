Cagliari, svolta dopo 16 anni a Genneruxi: ecco 4 nuovi campi da calcio

Previsto per marzo, ma poi probabilmente “congelato” anche a causa dell’emergenza Covid, concluso adesso. Il Comune ha completato il collaudo dei campi sportivi e della Club House del Piano integrato Magnolia. Nello specifico si tratta di due campi di calcio a 5 e due campi di calcio a 7. I collaudi terminati completano così gli impianti sportivi già realizzati, piscina e pista ciclabile. Quello della lottizzazione Magnolia è un progetto, del costruttore Antonello Onano, datato 2004 e che, solo dopo quasi diciassette anni, sta per vedere la luce. Cosa tutto è previsto nel rione di Genneruxi? Oltre ai campi sportivi, piscina e pista ciclabile, anche ristorante, gelateria e pizzeria. Tutto in dieci ettari. L’accordo tra il privato e l’amministrazione comunale di Cagliari è datato: in cambio di palazzine, Onano ha dovuto realizzare opere di interesse pubblico.

A marzo, intervistato da Casteddu Online, il vicesindaco e assessore comunale dell’urbanistica Giorgio Angius aveva spiegato che “spetterà a noi capire come gestirle, se saranno gratuite o se saranno affidate a una società.” Dal punto di vista pratico è tutto a posto, c’è una chiara convenzione firmata tanti anni fa”, aveva osservato Angius. “Il privato deve portare tutte le carte con le modifiche chieste dalla Regione per ottenere il via libera alla realizzazione del supermercato. Il noatro augurio è che tutto fili liscio, così il rione potrà avere una nuova strada di collegamento con l’Asse Mediano, tutta a spese del costruttore. Se la Regione dovesse confermare il no, il costruttore non realizzerebbe il market e, quindi, non sarebbe obbligato a realizzare lo svincolo”.