Cagliari, svolta a Buoncammino: mai più auto nello spiazzo panoramico davanti all’ex carcere

Mai più auto nello spiazzo davanti all’ex carcere di Buoncammino. Il Comune ha deciso di pedonalizzare via Santi Lorenzo e Pancrazio, la stradina che da viale Buoncammino porta alla chiesetta di San Lorenzo e davanti alla quale si apre lo sterrato panoramico frequentato dalle coppiette in cerca di intimità in auto. Da tempo i residenti chiedevano una soluzione al problema.

La motivazione nel fatto che la strada “ricade all’interno di un’area di rilevante tutela storico e paesaggistica, e meritevole di tutela”. Il Comune ha deciso di stabilire il divieto della circolazione e la sosta di tutte le categorie dei veicoli, con esclusione di quelli destinati ai servizi di soccorso, di polizia e di emergenza e dei residenti.