Cagliari, svastica sulla serranda: atto intimidatorio contro il negozio “Alionusca delizie dalla Russia”

Una svastica sulla serranda. È il messaggio che stamattina Alexandra Bessonova, la titolare di ”Alionusca delizie dalla Russia”, la rivendita di prodotti dell’est Europa (cibo, ma anche matrioske), ha trovato all’apertura del negozio di via Monti a San Benedetto. La scritta fa riferimento alla guerra in corso in Ucraina: un episodio di intolleranza e razzismo nei confronti di una attività, aperta a Cagliari 18 anni fa, prima in via Carrara e poi a ridosso del mercato civico, che nulla ha a che fare con il conflitto. “Io sono una persona pacifica, vado d’accordo con tutti e ho sempre fatto del bene”, dichiara la titolare dell’attività Alexsandra Bessonova, 54 anni, da 26 in Sardegna, che oggi ha presentato una denuncia formale alle forze dell’ordine “ma da quando è scoppiata la guerra 2 anni fa ho paura. Ho levato da subito tutte le bandiere della Russia dal mio locale per evitare problemi. Ma nonostante questo su Facebook tante persone dell’Ucraina hanno chiesto la chiusura della mia attività. Ma io con la guerra non c’entro nulla”.

Sul posto sono arrivati la polizia scientifica e la Digos che sta cercando di individuare l’autore del gesto anche grazie alle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza che lo hanno ripreso.