Cagliari, svaligiata una pizzeria alla Fonsarda: “Ladri in fuga con soldi e bottiglie di prosecco”

Un furto, l’ennesimo, compiuto nel cuore della notte a Cagliari. Stavolta è toccato al rione della Fonsarda, i ladri sono riusciti a entrare in una pizzeria di via Giudice Chiano e scappare con soldi e alcolici, senza lasciare apparentemente nessuna traccia. Il fatto è avvenuto poco più di una settimana fa, come si legge nella denuncia fatta ai carabinieri dal figlio di Mereu, Simone. Il bottino non è elevatissimo: 150 euro in contanti casse con dentro bottiglie di prosecco, uno smartphone e, non si perchè, anche il registro delle chiusure fiscali, con dati sensibili che partono dallo scorso primo maggio: “Sono riusciti a sollevare la serranda, sprovvista di gancio o di serratura perchè non funziona”, si legge nella denuncia. Per i malviventi, forzare la porta d’ingresso è stato poco più di un gioco da ragazzi. “Sono amareggiato”, commenta Sergio Mereu. Da un anno ha aperto il locale nel rione della Fonsarda, una pizzeria, dopo aver lavorato nel Corso Vittorio Emanuele. In un rione più tranquillo e meno votato alla movida pensava di essere al sicuro: “Non mi sarei mai aspettato di restare vittima di un furto proprio in questo rione”.

Le indagini dei carabinieri vanno avanti, nel locale “non ci sono telecamere o sistemi di sicurezza”, prosegue Mereu. Che aggiunge: “So che hanno cercato di entrare anche in altri negozi della zona, ma non ci sono riusciti”.