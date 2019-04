Cagliari, svaligiata l’edicola di Alessandro “Zenga” Farci: “Restituitemi tutto o farete i conti con la polizia”

Hanno prima preso a calci una delle vetrine esterne e, dopo averla mandata in frantumi, hanno portato via due bambole “del valore di quaranta euro”. Ladri teppisti in azione a Cagliari, nella centralissima piazza San Benedetto. Nella notte tra sabato e domenica scorsa “due ragazzi” hanno rapinato l’edicola di Alessandro Farci. Quarantacinque anni, per tutti “Zenga”, il titolare della rivendita ha tra le mani la denuncia fatta “alla polizia, e anche il filmato nel quale si vedono i volti dei due ladri. Ho già dovuto spendere centoquarantasei euro per la nuova vetrina, è comunque una spesa imprevista ed ingiusta”, osserva Farci. “Non capisco come sia possibile, poi, che due ragazzi siano ancora in giro da soli alle 2:50 della notte, le famiglie moderne non controllano più i figli?”.

Farci lancia un appello ai ladri: “Se mi restituite le due bamboline e mi ripagate tutti i danni sono pronto a stracciare la denuncia. Ma dovete venire entro due giorni, sennò porterò alla polizia il filmato, e allora per voi sì che saranno dolori”.