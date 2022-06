Cagliari, svaligiata l’auto di un’orafa: “Valigia e documenti rubati a pochi metri da casa”

Hanno agito nel cuore della notte, riuscendo ad aprire una delle portiere della Citroen di Angela Sanna, orafa artigiana cagliaritana, parcheggiata in via Sant’Anania, nel rione di Genneruxi, e scappando con “una valigia con i vestiti della mia bambina, un portamonete pieno, dei documenti importanti e, addirittura, la copertina utilizzata dalla mia piccola sin da quando è nata”, racconta la donna, che ha fatto l’amara scoperta poco dopo l’alba. La sua macchina era parcheggiata “davanti alla mia abitazione”. Nessuno, a quanto pare, ha visto nulla. E c’è anche un particolare decisamente curioso: “Nessun segno di scasso. La vettura ha la chiusura centralizzata, penso che i ladri abbiano utilizzato chissà quale strumento per riuscire ad aprirla”, prosegue l’orafa. Le prime verifiche, effettuate nella zona, non hanno portato a nessun risultato. Valigia ed effetti personali sono finiti chissà dove, portati via da uno o più malviventi.

“Ma nella via c’è una palestra, voglio capire se le telecamere abbiano ripreso il furto”, dice Angela Sanna. “Intanto, chiedo una grossa mano d’aiuto: se qualcuno avesse visto qualcosa mi chiami, in qualunque momento, al +393472213498”.