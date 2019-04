Cagliari, super multe a diversi locali della movida: “Giusti i controlli, chi sbaglia deve pagare”

Quelli di “FRIDA”, il locale all’angolo tra via Mameli e Via Sassari

hanno ragione : le norme, i regolamenti, gli orari devono essere fatti

rispettare a tutti i locali, non solo a quelli come “Frida”, ma a

tutti quelli che fanno ristorazione con tavolini e sedie nelle piazze

e nelle strade.Quelli,appunto, che attirano la ” movida”, la clientela

” chiassosa “, che getta le cicche per terra, che urla a squarciagola,

che impreca, che ride a ” crepapelle”, che ha in corpo qualche grado

di alcol e altro in più. Ma che disturba, soprattutto, il sonno e la

serenità delle famiglie, di quanti abitano in Centro storico e la

mattina devono alzarsi presto per andare a lavorare e sotto casa

trova ancora locali ancora aperti e nottambuli che a fatica cercano di

tornare a casa. Certo, se i Vigili Urbani, la Polizia di Stato, i

Carabinieri, la Guardia di Finanza, gli Ispettori sanitari e quelli

dell’Agenzia delle Entrate, facendo i loro doverosi controlli

istituzionali oppure chiamati in soccorso da chi subisce ogni notte

gli atti spesso impuniti di disturbo alla quiete pubblica e altre

azioni similari da parte di sconsiderati che credono che il ” mondo”

sia solo loro, ebbene, allora è giusto che i titolari degli esercizi

che consentono tutto ciò da parte dei propri clienti, delle azioni dei

quali sono corresponsabili a termini di legge, subiscano e paghino le

dovute sanzioni. E a Cagliari non è solo ” Frida” che è stato messo

nel mirino di chi deve far rispettare la legge, i regolamenti e le

concessioni pubbliche. Basta andare nel Sito istituzionale del Comune

di Cagliari, entrare nell’Albo Pretorio e alla voce ” determinazioni”

troverete le sanzioni, non solo pecuniarie, ma addirittura anche di

chiusura per molti e molti giorni, comminate dall’attività congiunta

del Corpo dei Vigili Urbani e dei Dirigenti del Servizio Attività

Produttive. Leggere anche nomi “illustri”. Anche se le sanzioni,

seppure pesanti, non portano a far ragionare e porre rimedio agli

abusi e alle prepotenze. Un campo sul quale la nuova Amministrazione

comunale dovrà lavorare con attenzione e determinazione,

nell’interesse generale dei cittadini, non solo di quelli di una

categoria, seppure importante.

Marcello Roberto Marchi