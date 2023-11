Cagliari super blindata e traffico deviato per la festa delle forze armate con Mattarella

Cagliari blindata per accogliere il presidente della Repubblica Mattarella, per la decima volta nell’isola, sabato prossimo 4 novembre in occasione della festa delle forze armate. Che quest’anno, per la prima volta, si svolgerà proprio a Cagliari ritenuta, in un delicato momento internazionale, una città più sicura rispetto ad altre, sicuramente rispetto a Roma dove invece sono state annullate tutte le celebrazioni. Con Mattarella ci saranno il ministro della Difesa Crosetto e il presidente del Senato La Russa, non ancora confermata la presenza della premier Meloni. Le misure di sicurezza previste sono naturalmente eccezionali: da giorni tutta l’area del porto dove si svolgerà la manifestazione è sottoposta a bonifica, delimitata da una grande zona rossa che sarà naturalmente inaccessibile se non agli addetti ai lavori.

Per l’occasione, è prevista anche una manifestazione degli anti militaristi sardi.

Per i cagliaritani sarà un sabato di passione, inevitabilmente i disagi aumenteranno ancora di più rispetto a quelli già quotidianamente causati dai cantieri.

Nell’ordinanza pubblicata dal Comune di Cagliari, è disposto che saranno chiusi al traffico via Molo Sant’Agostino, via Roma lato porto e il percorso riservato agli autobus. La chiusura inizierà alle 9 e fino alla fine della cerimonia.

Chi arriva in città da via Riva di Ponente dovrà svoltare in via Sassari e poi proseguire per via Roma in direzione viale Trieste oppure verso il largo Carlo Felice.

Sarà inaccessibile anche lo specchio d’acqua antistante che è stato liberato per lasciare spazio alle navi militari. Anche gli accessi a piedi nella passeggiata sotto i portici di via Roma saranno controllati.