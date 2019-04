Cagliari, suora perde il controllo dell’auto e sfonda una vetrina in via Giudice Mariano: ferita una giovane

Incidente pochi minuti fa in via Giudice Mariano a Cagliari, all’angolo con via Visconti.

La Fiat Punto condotta da una una suora di 80 anni, romana, ha perso il controllo ed è finita sul marciapiede, per poi colpire violentemente la vetrina di un centro estetico. Alcune persone hanno prestato i primi soccorsi alla donna che non sembra aver riportato ferite gravi.

Una giovane di 31 anni, cliente del centro estetico, che in quel momento si trovava sul lettino vicino alla vetrata, è rimasta ferita dal crollo.

Sul posto la polizia municipale e un’ambulanza.

Notizia in aggiornamento