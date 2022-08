Cagliari, sul monowheel in viale Marconi cerca di scappare dagli agenti ma cade: denunciato

Beccato dagli agenti della polizia Locale sul monowheel, la ruota elettrica, tra le automobili di viale Marconi a Cagliari, un uomo si è prima fermato ma poi, dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, è scappato e ha cercato di seminare i poliziotti. Dopo un breve inseguimento, che ha coinvolto anche una pattuglia della polizia, l’uomo è caduto ed è stato fermato dopo un secondo tentativo di fuga, stavolta a piedi.

Gli agenti della polizia Locale l’hanno portato in caserma e, dopo averlo identificato, l’hanno denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per resistenza a pubblico ufficiale. Non solo: l’uomo si è anche beccato varie multe per aver violato il codice della strada.