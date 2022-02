Cagliari, afferra il braccio una studentessa e cerca di farla salire in auto: denunciato un molestatore

L’episodio ieri sera in viale Trieste. Si avvicina con la scusa di offrirle un passaggio, ma al rifiuto della ragazza le aveva infatti afferrato un braccio per costringerla a salire in auto, per poi allontanarsi alle urla della giovane. Denunciato un 45enne di Sarroch