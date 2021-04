Cagliari, studente libanese morto d’infarto: colletta per spedire la salma in patria

Addio a Hadi Zaraket. È morto oggi per un infarto un ragazzo libanese di 22 anni, studente di Ingegneria meccanica presso il politecnico di Cagliari. L’associazione dei libanesi presenti in città ha organizzato una raccolta fondi per partecipare alle spese di trasporto della salma del giovane in Libano