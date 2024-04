Cagliari, straordinario successo per le auto d’epoca in passerella al Poetto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Auto storiche protagoniste ieri mattina al Poetto nell’ area adiacente allo stabilimento balneare ” IL Lido ” , in occasione di un incontro spontaneo di appassionati provenienti dal capoluogo e da numerose localita’ dell’ Isola . Sin dalle primissime ore del mattino le autovetture sono state esposte alle migliaia di persone che, approfittando di una bellissima giornata di sole, hanno raggiunto il litorale cagliaritano ed hanno percorso la passeggiata pedonale del lungomare Poetto . Esemplari di assoluto valore e di gran pregio hanno suscitato l’ ammirazione e lo stupore dei presenti che hanno potuto fare un autentico salto nel tempo osservando autovetture che hanno fatto la storia dell’ automobilismo italiano ed internazionale proposte dal ” Gruppo Old Cars Friends “. Una stupenda Lancia Aprilia Pininfarina Trasformabile del 1938 ha nobilitato l’ ingresso dello storico stabilimento balneare del ” Lido ” creando un atmosfera che ha ricordato a molti gli anni 40 del novecento cagliaritano .A brevissima distanza il fascino ” British ” dell’ impeccabile Jaguar E-Type 4200 del 1965 e di altre due meravigliose automobili rispettivamente una Citroen Maserati del 1972 ed una Mercedes 280 SL del 1980 .Non e’ mancato il prestigio di altre due auto di casa Lancia ,una Fulvia 2C del 1966 ed una Fulvia Coupe’ Rallye del 1967 .Anche le sportive Alfa Romeo ,rappresentate da una Nuova Giulia 1.3 del 1977 ed una Alfa 75 del 1988 , hanno attirato l’ attenzione dei numerosi visitatori . Iconiche e senza tempo le Bicilindriche Citroen presenti con una Mehari del 1973 , una Ln del 1979 con un allestimento molto originale ispirato alle auto di intervento tecnico dei Garages Francesi ,ed ancora due esemplari di 2Cv Special rispettivamente del 1983 e 1987 , una 2Cv ” Transat ” del 1984 ed una “2Cv Charleston Bigrigia ” del 1985 .Intramontabili e coloratissime le Fiat 500 tra cui quelle esposte dall’ Associazione Monserrato Auto Moto d’Epoca ( AMAME) con bellissismi esemplari di 500 L ed R ed una rarissima Autobianchi Bianchina Cabrio del 1964 . Ancora numerosissime le auto proposte sempre dal ” Gruppo Old Cars Friends ” tra cui Fiat 500 D del 1963 , Opel Rekord C del 1970 ,Dune Buggy del 1973 , Mp Lafer del 1974 ,Volkswagen Maggiolone del 1974 , Triumph Spitfire 1500 del 1976 , Opel Ascona del 1978 , Bmw 318 del 1981 , Austin Mini 1000 del 1983 ,Mini Cooper del 1995, Fiat 500 Sporting del 1997 , Mercedes Kompressor del 1997, Fiat Barchetta del 2003 . Presente anche una bellissima Mazda Cabrio . Una giornata di sole primaverile ha fatto cosi’ da contorno ad un esposizione di auto d’ epoca tenute impeccabilmente dai ripettivi proprietari che hanno saputo ancora una volta regalare un sorriso sia a chi ha conosciuto quelle auto quando circolavano abitualmente sia a coloro che oggi hanno la possibilita’ di riscoprirle e di ammirarne il fascino senza tempo .