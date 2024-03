Cagliari, stangata per una 60enne disoccupata dopo la morte della madre: colletta sul web per Ornella Marroccu

Dieci anni fa ha perso il lavoro e qualche giorno fa la madre che la manteneva con la pensione. Le restano i debiti: rate da versare per una perdita occulta delle rete idrica. E ora parte la raccoilta fondi su go found me per Ornella Marroccu.

“Aiutate Ornella è una donna di 59 anni dal 2012 non ha più un lavoro”, si legge nella pagina dedicata alla raccolta, “l’unica entrata familiare era garantita dalla pensione di vedova della madre che però il 17 febbraio è deceduta lasciando la figlia senza più un aiuto economico e con dei debiti urgenti da pagare. Giorni fa ha ricevuto una ingiunzione per saldare le rate della bolletta dell’acqua dovute a una perdita occulta e deve anche pagare la bolletta dell’energia elettrica altrimenti, le staccano le utenze e deve anche vivere di qualcosa. Aiutiamo questa donna a superare questo lutto donando un aiuto economico e facendole riprendere in mano la serenità perduta. Aiutiamo Ornella”. L’obiettivo è raggiungere i 5 mila euro.