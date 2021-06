Cagliari, sprint finale per il ponte ciclopedonale tra Su Siccu e Sant’Elia: “Pronto in autunno”

Il nuovo ponte ciclopedonale che collegherà, a Cagliari, Su Siccu con Sant’Elia, è quasi finita. Ad annunciarlo è il sindaco Paolo Truzzu: “Stamattina ho fatto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori del ponte ciclopedonale che permetterà finalmente di collegare su Su Siccu con Sant’Elia e provare così a dare una risposta alla domanda che in tanti vi siete posti nelle ultime ore, soprattutto dopo l’ispezione di ieri al parco del Padiglione Nervi da parte della Commissione Innovazione e Politiche del Mare del Comune. A che punto siamo, dunque? Le rampe sono ormai quasi pronte, mentre il ponte in acciaio è in fase di costruzione in officina. Ad Agosto dovrebbero iniziare i lavori per il suo posizionamento, e con ogni probabilità a fine autunno sarà pronto per il collaudo e l’inaugurazione”.

“Sono anni che Cagliari aspetta quest’opera. Ancora un po’ di pazienza e finalmente potremo raggiungere in un attimo, a piedi o in bicicletta, Sant’Elia da Su Siccu. E come promesso, avvicinare sempre di più il quartiere alla città e la città al mare”.