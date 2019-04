Cagliari, sporcizia in viale Trento dopo il mercatino” domenicale

“La domenica mattina viale Trento e le vie vicine vengono “occupate” da ambulanti e venditori abusivi senza che ci sia neppure la parvenza di un controllo. La situazione di degrado è nota ma sta degenerando di giorno in giorno. Senza che nessuno intervenga. Gli abitanti della zona sono esausti e sempre più preoccupati. Si sono rivolti più volte alle istituzioni, ma in Comune dicono che deve intervenire il Prefetto, in Prefettura dicono che la competenza è del sindaco. La polizia municipale dice che non ha mezzi, carabinieri e polizia allargano le braccia.

E alla fine della mattinata ecco cosa resta.

Ma cosa costa stabilire una regola e farla rispettare? Come succedeva quando il mercatino era al Bastione o nello spiazzo davanti al palazzo della Regione”.

A.L.