Cagliari, splendida giornata primaverile: tutti pazzi per i ricci, sold out a Su Siccu

Inverno Kalaritanum. È sempre febbre di ricci a Su Siccu. Oggi 6 dicembre, giornata dai toni primaverili, i tavolini e i chioschi sono completi, sold out a su siccu. Nonostante le ultime polemiche sul consumo o meno del prelibato cibo marino, molti cagliaritani si sono ritrovati a degustarne il sapore unico. I prezzi sono lievitati ma la giornata stupenda non lascia spazio a chi magari vorrebbe rinunciarvi. Un ottimo e inimitabile modo per trascorrere la pausa pranzo, di fronte all’incantevole golfo di questa splendida città.

Gigi Garau