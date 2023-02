Cagliari spettrale, tutti a guardare Sanremo: locali vuoti e zero traffico

Cagliari città spettrale, tra il freddo e Sanremo 2023 le strade sono semideserte e pochi locali food hanno deciso di tenere aperto dopo le ventuno. Da via Dante a via Roma, dalla zona di piazza Repubblica alle stesse viuzze della Marina: regna, o quasi, il silenzio. Complice anche il freddo, certo, con un ulteriore abbassamento delle temperature previsto già nelle prossime ore e un’allerta meteo per gelate anche a basse quote. Poche le pizzerie e le kebabberie con ancora la serranda sollevata alle 22, i più temerari possono vestirsi con un cappotto pesante e farsi una passeggiata in una città praticamente deserta.

E, tra i pochi cagliaritani in giro, bisogna anche stare attenti a chi crede di essere il padrone delle strade. In via San Benedetto un rider sorpassa tranquillamente sulla destra per cercare di arrivare con l’ordine di cibo ancora caldo dal cliente, in viale Marconi più di un automobilista sfreccia superando i limiti di velocità. Succede anche questo, in un 8 febbraio 2023 con Cagliari invasa solo dal freddo e dalla solitudine.