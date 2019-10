Cagliari spettacolo, batte la Spal e vola in zona Champions League: eurogol di Nainggolan

Cagliari spettacolo con Nainggolan e Faragol, vittoria netta sulla Spal. E’ un Cagliari determinato e concreto quello che si prende la scena davanti ai suoi tifosi, due favole che premiano l’amore per i colori rossoblù, la prima è quella di Nainggolan che con un eurogoal ripaga la fiducia della società, la seconda è quella di Paolo Faragò che dopo 183 giorni di assenza dai campi di gioco, segna e convince, ripagando la fiducia di mister Maran. Pubblico in piedi ad applaudire la prestazione dei rossoblù che stavolta hanno meritato a pieno il successo che li proietta al quinto posto in classifica. Ma vediamo come sono andate le cose: Domenica di sole e di pubblico alla Sardegna Arena, ingredienti nobili per risultati importanti, Maran schiera una formazione d’attacco con Olsen tra i pali, Ceppitelli e Pisacane difensori centrali, Faragò (rientro dopo cinque mesi di stop) sulla destra e Pellegrini a sinistra, Cigarini regista, Rog interno sinistro e Castro interno destro, Nainggolan dietro le punte che sono i soliti Joao Pedro e Simeone. Semplici dal canto suo, risponde con Berisha, Igor, Valdifiori, Missiroli, Floccari, Reca, Kurtic, Vicari, Sala, Petagna, Tomovic.

La Spal non sembra affatto intimorita dagli 11 punti in classifica del Cagliari e inizia la gara spingendosi in avanti, al 5’ è Floccari a concludere in tuffo e Olsen che para magistralmente, anche se l’azione era in fuorigioco. Trascorrono i minuti e al primo affondo corale, il Cagliari passa in vantaggio con un gran goal di Nainggolan (sei anni dopo con la maglia del Cagliari) che colpisce la palla di contro balzo e con un tiro potente insacca sulla destra di Berisha. Poi è la volta di Rog e Simeone a rendersi pericolosi, il primo con un tiro da fuori area, il secondo con una conclusione dal limite, al 36’ è ancora Simeone a provarci di testa in tuffo con palla che esce di poco fuori. L’arbitro Chiffi concede 4’ di recupero e poi manda tutti a riposo per la fine del primo tempo. Inizia il secondo tempo con l’ingresso di Nandez al posto di Castro che nel primo tempo ha rimediato una contusione alla testa procurandogli una ferita, neanche un minuto e subito Nandez offre un pallone d’oro a Nainggolan, ma stavolta il Ninja non sfrutta l’occasione, al 2’ primo giallo della partita per l’ex Missiroli che stende Rog senza tanti complimenti. Al 9’ altro giallo per un giocatore della Spal, stavolta è Tomovic a stendere Joao Pedro con un intervento da dietro. Al 12’ giallo anche per Simeone, al 15’ giallo anche per Igor che stende Nandez, quindi primo cambio per la Spal, fuori Sala e dentro Valoti, al 18’ ancora Nainggolan con un gran tiro al volo che si stampa sul palo a portiere battuto, al 20’ altra sostituzione per la Spal, Cionik prende il posto di Vicari. Al 22’ è Paolo Faragò dopo 183 giorni di assenza dai campi di gioco a mandare in delirio il pubblico della Sardegna Arena, infilando Berisha con un delizioso rasoterra. Al 24’ anche Nainggolan si prende un cartellino giallo per proteste, al 26’ standing ovation per Nainggolan che esce e fa posto ad Artur Ionita, al 28’ gran tiro di Rog e grande parata di Berisha che devia in corner. Al 33’ ultimo cambio per la Spal, dentro Moncini e fuori Valdifiori, Semplici sceglie la Spal a trazione integrale, Nandez al 34’ serve una gran palla a Simeone, gran tiro di poco fuori. Al 37’ standin ovation anche per Paolo Faragò che lascia il campo per far posto a Klavan, al 41’ giallo anche per Rog.