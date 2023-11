Cagliari, sparisce la bici elettrica a Sant’avendrace: arrestato algerino con cacciavite e coltello

Arrestato dalla polizia un 33enne algerino con l’accusa di furto aggravato.

Intorno alla mezzanotte di giovedì, è arrivata sulla linea di soccorso del 112 una segnalazione da parte di una donna, vittima di furto della propria bicicletta elettrica, avvenuto nei pressi di Sant’Avendrace a Cagliari.

Gli agenti della Squadra Volante, pochi minuti dopo sono riusciti ad intercettare un uomo, di origini straniere, che a piedi spingeva una bicicletta corrispondente alle caratteristiche del mezzo rubato. Alla vista dei poliziotti l’uomo, dopo aver abbandonato la bicicletta, ha tentato di dileguarsi sino alla piazza Is Maglias, ma è stato raggiunto dagli agenti. Nella tasca dei pantaloni aveva un coltello a serramanico e un cacciavite a punta, utilizzato presumibilmente nel tentativo di forzare il nottolino di sicurezza.

Il presunto autore del furto, un 33enne di origine algerina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato condotto negli uffici della Questura in stato di arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato in flagranza. L’arresto è stato convalidato l’arresto senza applicare nessuna misura cautelare.