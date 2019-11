Cagliari, spaccio di droga in piazza del Carmine: arrestato un giovane della Guinea. Ieri i Baschi Verdi e i Cinofili della seconda Compagnia Cagliari hanno arrestato uno spacciatore ventenne originario della Guinea Bissau.

I Finanzieri, mentre transitavano nella prima serata di ieri nei pressi di piazza del Carmine, notavano un andirivieni di diverse persone verso una persona e atteggiamenti sospettosi da parte di tutti.

Dopo un veloce appostamento, i militari notavano una vera e propria attività di cessione di sostanze stupefacenti e decidevano di intervenire e controllare lo spacciatore: nel corso delle operazioni, eseguite con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, sono state trovate, addosso alla persona, 16,5 grammi di marijuana (divisi in 11 dosi) e 10 euro, provento dell’attività di spaccio.

L’uomo sarà processato il prossimo 3 dicembre. E’ stato segnalato alla Prefettura l’acquirente della sostanza stupefacente, un giovane del Gambia, trovato in possesso di 1 grammo di marijuana. A seguito di controlli delle unità cinofile estesi a tutte le persone che si trovavano in quel momento nella piazza, un altro ragazzo gambiano è stato segnalato per il possesso di 0,7 grammi di hashish.