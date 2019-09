Cagliari, spacciava droga a minorenni in via Roma: straniero arrestato dai carabinieri

Sorpreso a spacciare droga in via Roma: arrestato dai carabinieri.

Si trovava nei pressi della fermata dell’autobus in via Roma, a Cagliari, e incurante dei passanti e dei turisti presenti, ha avvicinato alcuni minorenni per spacciare marijuana. Tuttavia, mentre era in atto la cessione della droga, l’uomo, Toure Bakari, 24enne originario del Mali e residente a Fluminimaggiore, è stato sorpreso dai carabinieri e fermato. In casa gli sono stati sequestrati 18 smartphone di dubbia provenienza, oltre ad un ulteriore quantitativo di droga.