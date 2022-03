Cagliari, spacca la colonnina elettrica del ristorante: “In viale Trieste siamo abbandonati a noi stessi”

Si è sdraiato sul gazebo esterno del ristorante Kipling di viale Trieste a Cagliari, nel cuore della notte, e ha armeggiato per diversi minuti nella colonnina elettrica, riuscendo purtroppo a danneggiarla. Eccola, l’ennesima “prodezza” compiuta dal delinquente di turno contro un locale food. Dopo il furto della cassa all’Osteria Tabarchina, un altro ristorante finito nel mirino di un malvivente. A differenza di quanto avvenuto in via Sardegna, fortunatamente, i danni sono meno ingenti. Ma l’amarezza e la rabbia ci sono tutte, come spiega a Casteddu Online il titolare, Ignazio Giordano. Le sue telecamere hanno ripreso per intero il danneggiamento: “Forse voleva rubare del rame, o forse l’ha fatto per il solo gusto di danneggiare. Quei cavi servivano per illuminare l’area esterna del mio ristorante, ora dovrò ripagare tutto di tasca mia”. L’ora segnata dalla telecamere? 2:11, piena notte. Ma i filmati che inchiodano il responsabile, un giovane con cappellino e giubbotto nero, difficilmente finiranno tra le mani delle Forze dell’ordine.

“Non perdo nemmeno tempo a denunciare, è inutile”, sospira Giordano. “L’estate scorsa qualcuno mi ha rubato il borsello, ho denunciato e alla fine non è servito a molto. La verità è che in questa zona siamo abbandonati e c’è un grosso problema di sicurezza. Nelle ultime settimane altri commercianti sono rimasti vittime di furti e tentati furti”.