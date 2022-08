Cagliari, paziente in sovrappeso estratto dall’appartamento con l’autoscala

Portato giù dal terzo piano. Paziente soccorso dai Vigili del fuoco a Cagliari. I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti, su richiesta del servizio sanitario, per il soccorso di una persona nel rione Fonsarda Cagliari.

Il personale sanitario presente sul posto ha visitato il paziente e ha deciso per il trasferimento in ospedale. Ma ha ritenuto impossibile, data la mole dell’uomo, portare quest’ultimo dall’appartamento all’ambulanza attraverso lo scale o l’ascensore. Il 118 ha quindi chiesto l’aiuto dei Vigili del fuoco che sono intervenuti con autoscala e personale specializzato SAF (Soccorso Alpino Fluviale). Gli operatori hanno provveduto a portarlo in strada e per riconsegnarlo poi all’equipe dell’ambulanza.