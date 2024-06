Cagliari sotto shock per la morte di Fabio Piga: una foto listata a lutto nella pagina del Donegal

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari sotto shock per la morte di Fabio Piga, l’uomo della sicurezza che è stato accoltellato a morte ieri notte al pub: il Donegal ha cambiato immagine del profilo e della copertina sui social, una foto nera ha sostituito quelle di risate e divertimento che, sino a ieri, erano sinonimo del luogo, in via Caprera, di ritrovo per i giovani. Una tragedia senza senso è quella che ha strappato alla vita il trentasettenne cagliaritano, verso le tre del mattino, nel locale frequentatissimo soprattutto il fine settimana: per l’omicidio è in stato di fermo un giovane di 19 anni, Yuri Fa, anche lui cagliaritano che, al culmine di una lite, avrebbe accoltellato al petto Piga. Per l’uomo si sono rivelati inutili i soccorsi, troppo grave la ferita. Sul posto sono intervenute le squadre della polizia, sul caso indaga la Questura e intanto amici e familiari piangono la scomparsa dell’uomo.

Un evento che ha segnato profondamente anche i gestori del pub, che è stato espresso con il lutto profondo dell’account dove, sino a ieri, si potevano scorrere le immagini di ragazzi e ragazze intenti solo a divertirsi. Ora è il momento del dolore, non servono altri commenti, se non quelli dedicati alla riflessione riguardo una situazione che spaventa, ossia quella della violenza, diffusa, e quasi all’ordine del giorno, che può colpire chiunque e trasformare una semplice serata di divertimento in un assurdo omicidio.