Cagliari sotto la pioggia e “scia” di fulmini sulla Sardegna, maltempo sino al weekend

Pioggia a Cagliari e in tutto l’hinterland, il sole scompare dietro i nuvoloni neri e le previsioni per i prossimi tre giorni non mostrano nessun miglioramento. La primavera sparisce dai radar, e un po’ su tutta l’isola c’è anche un calo deciso delle temperature. Dopo le punte di 24 gradi di un mese fa, aprile si conferma mese “pazzo” e lascia gli amanti di scampagnate e gite a bocca asciutta. Nel dettaglio: analizzando i principali portali meteo nazionali e internazionali, nuvole e pioggia sono destinate a dettare legge sull’isola almeno sino a domenica quattordici aprile. Le temperature minime oscilleranno tra i sette e i nove gradi, le massime mai sopra quota diciassette. Il maltempo, atteso da giorni, porta con sé anche una lunga “scia” di fulmini.

La mappa di blitzortung mostra, infatti, un “cumulo” di fulmini in movimento dalla zona del Nordafrica. Molti stanno transitando direttamente sul mare, ma una parte è già arrivata sopra la Sardegna occidentale.