Cagliari, sosta selvaggia a Pirri: bus del Ctm incastrato in mezzo alla carreggiata

Sosta selvaggia in citta, un bus del Ctm rimane bloccato in mezzo alla carreggiata: in via Gioachino Murat bus fermo per diversi minuti e macchine costrette a fare retromarcia per cercare una strada alternativa da percorrere. Non è la prima volta che capita, e sicuramente nemmeno l’ultima, il parcheggio non proprio ottimale, effettuato proprio in prossimità della svolta, ha, due sere fa, letteralmente incastrato il bus del servizio di trasporto urbano. Il risultato? Disagi e rallentamenti, l’autista del mezzo è dovuto scendere dal bus per segnalare l’accaduto, impossibile, infatti, compiere la manovra per proseguire la marcia a causa della vettura in sosta. La segnalazione giunge da un residente di passaggio che ha documentato il fatto avvenuto: una problematica che riguarda, purtroppo, molte vie del centro abitato, arterie a volte molto strette che non consentono la sosta dei mezzi e il passaggio di macchine e pedoni contemporaneamente.

I parcheggi scarseggiano in città e molto spesso si abbandona il proprio mezzo dove si intravede il minimo spazio sufficiente per posizionare il mezzo mettendo, però, a rischio la normale viabilità urbana.