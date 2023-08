Cagliari, sospiro di sollievo: fuori pericolo la famiglia rimasta coinvolta nello schianto in galleria

Stanno bene marito e moglie di 44 e 43 anni, e il loro figlio minorenne, tutti di Sinnai, rimasti coinvolti nel terribile schianto frontale nella galleria sulla nuova 125, nella zona di Castiadas. Trasportati tutti in codice rosso all’ospedale, le loro condizioni sono migliorate col passare delle ore: nessuno di loro si trova in reparti “caldi”. La donna è ricoverata al Brotzu, col figlio, mentre il marito è al Policlinico di Monserrato. Le ultimissime notizie che filtrano dall’ospedale sono incoraggianti: nessuno dei tre ha dovuto subire interventi delicati o passare per Rianimazione o Terapia intensiva. Hanno riportato ferite e qualche frattura ma il peggio è passato. Intanto, dai rilievi svolti dalla Polstrada, viene confermato lo scontro frontale tra l’auto della famiglia e un’altra, proveniente dal Poetto, con a bordo altri giovani, nessuno di quali in pericolo di vita. Non è il primo incidente che avviene in quel tratto di Statale e rischia di non essere l’ultimo.

L’ipotesi principale è che ci sia stato un sorpasso azzardato, con una delle due auto che avrebbe invaso la corsia affianco.