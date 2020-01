Cagliari, sos per la scomparsa di un 59enne: “Chi ha visto Ignazio Mereu?”

Un altro caso di scomparsa in Sardegna. Ignazio Mereu, 59 anni, è sparito nel nulla dopo essere uscito da uno studio medico di Iglesias il venti gennaio. L’uomo sarebbe dovuto tornare a Nuxis, dove vive in una comunità terapeutica. A dare l’allarme sono stati proprio gli operatori del centro. La notizia della scomparsa è stata data dall’avvocato Gianfranco Piscitelli: “Potrebbe trovarsi nella zona divia Roma a Cagliari, vicino alla Regione o presso la Caritas. In caso di avvistamento chiamare i carabinieri, segnalando che è attivo il piano provinciale di ricerca delle persone acomparse attivato dalla prefettura di Cagliari”. Mereu è alto 170 centimetri, pesa settanta chili, ha i capelli corti brizzolato con una stempiatura ampia, gli occhi tra l’azzurro e il verde e indossa occhiali da vista con una montatura scura.

Al momento della scomparsa indossava una maglia scura a maniche corte, dei jeans chiari e scarpe sportive di colore scuro.