Cagliari, sos dalle case popolari di via Is Mirrionis: “Invasi dall’acqua di fogna che zampilla dai water” (VIDEO)

Sos, proprio a ridosso del Natale, dalle case popolari di via Is Mirrionis e via Timavo a Cagliari. Le fogne sono ko già da mesi e gli appartamenti sono invasi dai liquami. Non ha bisogno di molti commenti il video spedito alla nostra redazione da Damiana Pisano e Gabriel Loddo: “Ecco qual è la situazione, siamo invasi dai liquami e qui vivono otto famiglie che passeranno un Natale così, ma è assurdo. Abbiamo dovuto buttare la roba che è stata sommersa dall’acqua di fogna, non riusciamo a bloccare l’arrivo dei liquami, zampilla tutto dai water come se fosse un ruscello”. I residenti avevano già denunciato la situazione, qualche settimana fa, chiedendo un intervento da parte dell’amministrazione comunale. Ma, a quanto pare, niente è stato risolto. Anzi, lo scenario è anche peggiore rispetto a quello di fine novembre. E il rischio di infiltrazioni, con possibili cedimenti, non è assolutamente da escludere nelle palazzine popolari.

“Abbiamo chiamato la polizia Locale, ci è stato risposto di contattare un autospurgo per liberare tutte le fogne. Ma noi non abbiamo i soldi per permetterci un simile intervento. Viviamo nelle case popolari? E allora deve intervenire il Comune”, dice Gabriel Loddo: “E deve farlo subito, non possiamo certo trascorrere delle feste invasi dalla puzza e dall’acqua di fogna”.