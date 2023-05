Cagliari, sorpreso mentre ruba un’auto in viale Trieste: arrestato un senzatetto africano

I Carabinieri della Compagnia di Cagliari nelle scorse ore hanno tratto in arresto un cittadino africano 26enne, senzatetto e pregiudicato. Il giovane è stato sorpreso in viale Trieste mentre tentava di rubare un’auto. L’uomo è stato colto dai militari in flagranza di reato all’interno dell’abitacolo in possesso di un piede di porco. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.