Cagliari, sorpreso con un cavo da 200 kg rubato al cantiere della metro: nei guai un rom di Carbonia

Sorpreso con un cavo del cantiere delle metropolitana di superficie. Durante il quotidiano servizio di controllo territoriale e di polizia stradale, gli agenti del nucleo pronto intervento della polizia locale di Cagliari, hanno intimato l’alt a un’ Alfa Romeo 159 condotta da cittadino italiano di etnia rom, A.J., di anni 30 residente a Carbonia.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del conducente e del passeggero, hanno effettuato un’ispezione del veicolo, trovando al suo interno circa 150 metri di cavo di alta tensione per linea aerea della metro Cagliari, del peso di circa 200 kg. La polizia municipale ha poi accertato che il materiale proveniva da un furto avvenuto poco prima nel cantiere di via Roma della linea della metro cittadina, in fase di realizzazione. L’uomo è stato immediatamente posto sotto fermo di polizia dagli agenti che, dopo le sue dichiarazioni spontanee, sono risaliti inoltre alle generalità della persona a cui aveva acquistato la merce.

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro probatorio e restituito al responsabile del cantiere per la realizzazione della linea metropolitana leggera. Il conducente è stato immediatamente denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà per i reati di ricettazione e guida senza patente reiterata.

Il veicolo inoltre risultava privo di copertura assicurativa ed è stato sequestrato per la confisca.