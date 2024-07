Cagliari, sorpreso con 350 grammi di hashish in piazza Matteotti: arrestato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Proseguono le azioni delle Forze di Polizia a presidio del territorio della città di Cagliari coordinate dalla locale Prefettura per la prevenzione del complesso e variegato fenomeno della microcriminalità.

Oltre ai compiti di monitoraggio e vigilanza del territorio, la Guardia di Finanza di Cagliari mette in campo una propria articolazione interna di particolare affidabilità: le unità cinofile del Corpo. I cani “antidroga” in servizio non solo girano fra le scuole della città metropolitana per diffondere la cultura della legalità e allertare i giovani sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ma, in esecuzione dei piani coordinati dalla Prefettura ed in grande sinergia con la polizia e l’Arma dei carabinieri, vengono costantemente utilizzati per prevenire e intercettare la circolazione di ogni tipo di droga, specialmente fra i più giovani.

In questi giorni, nei pressi di piazza Matteotti a Cagliari, le Fiamme Gialle hanno controllato un giovane italiano, residente a Oristano, trovato in possesso di 350 grammi di hashish e un grammo di marijuana, abilmente occultati all’interno di uno zaino e nelle parti intime.

La successiva perquisizione domiciliare si è conclusa con il rinvenimento di ulteriori 17 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish, risposti all’interno di un cassetto della camera da letto. Il giovane è stato tratto in arresto per violazione dell’art. 73 del DPR 309/1990 e successivamente condannato in via direttissima agli arresti domiciliari.