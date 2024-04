Cagliari, sorpreso a rubare dalle auto a Sant’Avendrace: “Il ladro sta nuovamente girando nel rione”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Beccato mentre stava rovistando dentro alcune auto parcheggiate tra viale Sant’Avendrace e via Tirso a Cagliari, un balordo è stato rintracciato e bloccato ieri sera. Nel rione sono intervenute due auto della polizia e, come raccontano gli stessi residenti nel gruppo Facebook del rione, prima di essere fermato il ladro è riuscito a disfarsi di alcune carte di credito e documenti, ritrovati dopo poche ore accanto alla serranda di un negozio da un commerciante. Non si tratta del primo caso di furto e, quasi sicuramente, non sara l’ultimo. Chi vive lì giura che non si tratta di residenti “storici” di Sant’Avendrace ma di sbandati che vanno unicamente a caccia di soldi o oggetti preziosi da rivendere.

E, ciliegina sulla torta, a meno di 24 ore il malvivente sarebbe nuovamente libero, come testimonia, in maniera abbastanza piccata, una donna, che dovrebbe anche essere riuscita a scattare una foto al ladro.