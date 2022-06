Cagliari, sorpresi a smontare pezzi di carrozzeria da un’auto rubata: denunciati

Ieri a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di un’attività investigativa conseguente a un intervento su strada, hanno denunciato per furto aggravato e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere un 40enne e un 32enne, il primo incensurato e il secondo noto alle forze dell’ordine, entrambi originari del capoluogo. I due, intorno alle 4 in via Binaghi, sono stati sorpresi dai militari mentre erano intenti a caricare sull’auto loro in uso, una Citroen C2, alcune parti della carrozzeria di una Smart Fortwo intestata ad una società di Settimo San Pietro. L’auto era stata rubata poco prima nella vicina via Setzu. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, compreso quello che era rimasto dell’autovettura cannibalizzata.