Cagliari, sorpresa a rubare un paio di orecchini di bigiotteria: nei guai insospettabile pensionata

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, hanno denunciato per furto aggravato, una 64enne di Alghero, pensionata e incensurata.

La donna nella tarda mattina si è recata in un centro commerciale in Piazza Repubblica, ha preso un paio di orecchini di bigiotteria che ha nascosto nella sua borsa, oltrepassando poi la barriera delle casse senza aver pagato. La mossa non è però sfuggita al personale addetto alla sicurezza che l’ha raggiunta e bloccata, chiedendo poi l’intervento dei carabinieri. I militari, intervenuti su richiesta della centrale operativa di Via Nuoro hanno immediatamente proceduto alla restituzione della refurtiva ai gestori del centro commerciale.