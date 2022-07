Cagliari, sorpresa a rubare aggredisce e minaccia il personale di un market: arrestata.

Il 6 luglio, a Cagliari, i Carabinieri hanno tratto in arresto per rapina impropria una 37enne di Carbonia la quale, alle 9 circa si è introdotta nel punto vendita Super Pan in via Santa Gilla e si è impossessata di generi alimentari e cosmetici vari. Dopo averli occultati nella borsa che aveva al seguito, ha tentato di superare la barriera delle casse senza pagare il corrispettivo, per poi aggredire, ingiuriare e minacciare il personale addetto alla sicurezza dal quale è stata bloccata in attesa dell’arrivo dei Carabinieri. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla parte proprietaria. La donna è stata arrestata e, su disposizione del P.M. di turno al termine delle formalità è stata ristretta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che arriverà presso il Tribunale di Cagliari nella giornata odierna.