Cagliari, Simone riapre la paninoteca dopo il Covid: “Ma via Dante è abbandonata”

Simone Pinna, proprietario di una paninoteca in via Dante a Cagliari, ha riaperto la sua attività, sta lavorando con la speranza di tempi migliori. A Radio CASTEDDU spiega: “La situazione non è cambiata per niente nonostante io abbia deciso di riaprire e l’ho fatto grazie ai clienti. La situazione è veramente critica, bisogna pagare gli arretrati, le tasse, ho da pagare un altro prestito che ammonta a circa 18 mila euro. Ho rimesso i tavolini fuori ma niente da fare, continuo a stare da solo, senza assumere nessuno perché è l’unico modo in cui riesco a portare avanti la paninoteca. La gente non sta lavorando, è in cassa integrazione e c’è chi non ha avuto il rinnovo del contratto. La gente non esce anche per paura. Il lavoro è sceso del 70%, l’unica cosa è sperare e cercare di andare avanti. Anche se il coprifuoco è cambiato dalle 22 alle 23:30, alle 20:30 non c’è più nessuno: via Dante è abbandonata a se stessa”.

Risentite qui l’intervista a Simone Pinna del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

