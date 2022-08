Cagliari, Simone Longu morto sull’asse mediano: la municipale cerca testimoni dell’incidente

La polizia municipale cerca testimoni dell’incidente stradale costato la vita al runner cagliaritano Simone Longu. Gli agenti invitano chi ha assistito allo scontro tragico tra auto e moto di ieri sera a collaborare. La dinamica del sinistro ancora non è stata chiarita del tutto. L’atleta stava percorrendo in scooter l’asse in direzione Poetto, quando si è scontrato con un’auto. Il centauro è stato sbalzato dallo scooter, ha sbattuto la testa sul guard rail ed è morto. La procura ha aperto un’inchiesta, scontata l’iscrizione del 30enne – alla guida della Ford Fiesta coinvolta nell’incidente – nel registro degli indagati per omicidio stradale. La notizia sul sito dell’Ansa.