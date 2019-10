Incidente stradale questa notte a Is Mirrionis.

Un 38enne di Monserrato alla guida di un’ambulanza, alla rotonda Cadello/Is Mirrionis, e con i sistemi di emergenza accesi in quanto trasportava un ferito, si è scontrata con una moto condotta da una 30enne residente in provincia che proveniva da via Campania.

Sul posto un’ambulanza per il trasporto del ferito e una per la motociclista.

La Polizia Locale ha effettuato i rilievi di legge.