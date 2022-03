Cagliari, si schianta col monopattino in via San Michele: gravissimo un 49enne

Il monopattino vola sull’asfalto e termina la corsa fuori strada: grave incidente nel sabato sera a Cagliari. Un 49 enne alla guida per circostanze ancora da chiarire ha perso il controllo del monopattino ed è stato sbalzato battendo violentemente la testa perdendo molto sangue. Si tratta di un uomo filippino, che è stato soccorso e trasportato all’ospedale Brotzu. Si trova in prognosi riservata ed è arrivato in codice rosso. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.