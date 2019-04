Cagliari, si ribalta con l’auto sulla 131dir: ferita giovane

Ha perso il controllo dell’auto andando a finire sul guardrail per poi ribaltarsi più volte. E’ la dinamica dell’incidente, le cui cause sono in fase di accertamento, avvenuto questa mattina alle 4:40 sulla 131dir. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza il veicolo e la sede stradale, la giovane donna è stata soccorsa e affidata agli operatori sanitari inviati dal servizio di Emergenza del 118 e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e l’Anas per il ripristino della sede stradale.