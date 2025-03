Cagliari si mobilita contro la violenza di genere con “Feminas – Cagliari, corpi e parole”, l’iniziativa promossa dal Comune che si terrà il 7 marzo alle ore 17:00 in via Carpaccio, nel quartiere di Mulinu Becciu. L’evento, che include l’incontro “Cuori Consapevoli, esplorando le relazioni affettive sane”, rientra in un più ampio progetto di sensibilizzazione e contrasto alla violenza sulle donne. La scelta di Mulinu Becciu non è casuale: il quartiere è stato teatro di ripetute aggressioni da parte del cosiddetto “maniaco incappucciato”, che ha seminato paura tra le donne della zona. Con questa manifestazione, si vuole accendere i riflettori su tutte le aree della città, ribadendo che la lotta contro la violenza riguarda l’intera comunità.