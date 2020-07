Cagliari, si è svolta oggi la cerimonia di giuramento degli allievi vigili del fuoco

Si è svolta oggi 3 luglio, la Cerimonia di giuramento dell’87° corso Allievi Vigili del Fuoco presso le Scuole Centrali antincendio di Roma.

Quest’anno la procedura è stata modificata ed il giuramento avvenuto a distanza in modalità sincrona con collegamento audio-video dalle varie sedi delle Direzioni Regionali e Comandi Vigili del Fuoco per la Direzione Regionale Sardegna era collegato in diretta il Comando VVF di Cagliari.

Nella sede di Cagliari hanno giurato 26 allievi su 466 totali a livello nazionale di cui 25 donne una presente a Cagliari della provincia di Nuoro.

Tale nuova organizzazione si è resa necessaria a causa delle misure restrittive legate all’emergenza epidemiologica del Covid-19 ancora in atto.

“Fedeltà alla Repubblica Italiana” nella sede del polo didattico di Cagliari, dove hanno effettuato il corso di addestramento.

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico bene”.

I nuovi Vigili del Fuoco sardi inizieranno il 6 luglio presso i Comandi del Nord.

Alla cerimonia ha partecipato il prefetto di Cagliari Dott. Bruno Corda, il Comandante Provinciale Dott. Ing. Francesco Orrù,

i funzionari e il personale in servizio.

I familiari degli allevi hanno potuto seguire il collegamento pubblico sul sito nazionale www.vigilfuoco.tv in diretta streaming la cerimonia.