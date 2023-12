Cagliari, si è spenta serenamente Pierina Pais

Si è spenta serenamente, andando a raggiungere il suo adorato Enzo

Pierina Pais

ved. Livatera

lo annunciano addolorati i nipoti Chironi: Patrizia, Bastiano, Roberto e i nipoti Madau: Valeria, Antonio e Gabriella.

Un ringraziamento particolare a Suor Dolores ed a tutto il personale dell’Istituto Buon Pastore per le amorevoli cure con cui l’hanno assistita.

I funerali si svolgeranno martedì 26 dicembre alle ore 11:30 nella chiesa del Buon Pastore di S. Benedetto in via Verdi in Cagliari.

Agenzia funebre Don Bosco 3887869350

Piazza Giovanni XXIII 63/65 Cagliari