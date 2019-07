Cagliari si colora per il Sardegna Pride: “Siamo tantissimi e in lotta per i nostri diritti”

In migliaia per il maxi corteo arcobaleno, in città c’è il decennale del Pride. Cinque carri, trionfano i colori delle ghirlande e la musica: “Siamo ovunque, ovunque siamo”. Seguite le DIRETTE VIDEO sulla pagina Facebook di Casteddu Online