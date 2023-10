Cagliari, si alzerà nuovamente in cielo la Pattuglia Acrobatica Nazionale

Grandi preparativi innanzi al porto del capoluogo sardo per l’appuntamento che quest’anno ospiterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, come recita la Costituzione, è anche il comandante delle Forze Armate. Nell’agenda del Quirinale, infatti, per il 4 novembre sono in programma due eventi: alle ore 9 Mattarella è atteso a piazza Venezia per deporre una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria e alle 11.30 al porto di Cagliari con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, per assistere alla parata militare di migliaia di donne e di uomini che ogni giorno si mettono a disposizione per la libertà e la sicurezza dei cittadini.

Il 4 novembre si celebra anche il ricordo dei soldati caduti durante la Prima Guerra Mondiale che, grazie al loro sacrificio, è stato portato a termine il completamento dell’unità nazionale. Si rievoca infatti l’Armistizio di Villa Giusti, firmato il 3 novembre 1918 a Padova che sancì la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale e la fine dell’Impero Austro-Ungarico.