Cagliari, sì allo skate park e alla palestra all’aperto a Monte Mixi: “Tutto pronto entro il 2023”

Gli operai sono già al lavoro e il cantiere per il nuovo grande villaggio sportivo di Monte Mixi. “Per la fine del 2023 Cagliari potrà così contare su un nuovo parco sportivo polifunzionale”, annuncia il sindaco Paolo Truzzu, subito dopo il sopralluogo a pochi metri di distanza dal rione di Sant’Elia: “Una riqualificazione da 4 milioni di euro che permetterà di realizzare una palestra all’aperto tra il palazzetto e il palaboxe e nuove aree verdi, lo skate park nel vecchio campo da calcio Coni, l’adeguamento funzionale degli impianti tecnologici delle palestre e del palazzetto dello sport e l’adeguamento dell’impianto sportivo di atletica leggera Santoru”, afferma Truzzu. Nuovi ettari green ma, soprattutto, nuove strutture sportive in una città, Cagliari, dove gli spazi per praticare attività fisica non sono ancora molti.

E, soprattutto, i tanti giovanissimi amanti dello skate non saranno più “costretti” a doversi trovare a fare evoluzioni in qualche piazza o parco, ma in uno spazio interamente dedicato alla loro passione.