Cagliari, sì alla pista ciclabile dal mercato a Pirri: addio a oltre 100 parcheggi a San Benedetto e Fonsarda

Via alla pista dal mercato civico a Pirri. Condannati 105 parcheggi a San Benedetto. Via libera della giunta comunale al percorso verde che metterà in relazione lo storico spazio commerciale con Terramaini. Verranno meno i posti auto. Ma il Comune assicura: “Potranno andare al mercato in bicicletta”

Il progetto riguarda la connessione tra parchi proposta dal Piano Integrato della Città metropolitana, mediante un percorso verde costituito da piste ciclabili, piazze riqualificate e nuovo verde. Nello specifico si tratta di un percorso per le biciclette su strade esistenti, e che, per alcuni tratti, ricalca piste già realizzate, “consentendo di interconnettere ed accedere a luoghi d’interesse di livello comunale e metropolitano”. Tra questi l’area del mercato civico di San Benedetto, il parco della Musica e piazza Giovanni Paolo XXIII, il parco di Monte Claro, il parco Giovanni Paolo II, le aree lungo via Castiglione, via Flavio Gioia e via Vesalio, il parco di Terramaini e il canale Terramaini – La Palma. Quest’ultimo sarà presto interessato dall’intervento “Vie d’acqua”, diventerà navigabile e sarà al centro di un sistema di mobilità alternativo su battello.

Ed ecco l’itinerario con gli 8 segmenti del tracciato: via Sant’Alenixedda, via dei Giudicati, piazza Giovanni XXIII, piazza giudicessa Elena-via Medaglia d’Oro, via del Nastro Azzurro, via Grandi, via Flavio Gioia-via Castiglione e via Vesalio. Secondo i tecnici del Comune non ci saranno impatti negativi sulla viabilità in quanto parte delle vie sono ad oggi già interessate da piste ciclabili, mentre le restanti (via Medaglie d’oro, via Grandi e via Sant’Alenixedda), non presentano attualmente fenomeni di congestione allarmanti.

Di sicuro saranno cancellati circa 100 parcheggi per automobili. In via Grandi verrà eliminata una corsia di circa 150m che ad oggi conta circa 20 posteggi, via Medaglie d’oro con la riorganizzazione passerà da circa 40 stalli a 30, via Sant’Alenixedda, con l’introduzione della pista e il parziale spostamento di linee parcheggi e corsie, perderà 20 posteggi. Mentre tra via Flavio Gioia e via Castiglione verranno eliminati in totale circa 55 parcheggi. Il totale degli stalli che verrà eliminato, quindi , si attesta intorno ai 105.

Secondo il Comune, “le riduzioni più corpose avverranno nella via Grandi, che non risulta interessata da alte intensità di traffico, e via Sant’Alenixedda, in cui la riorganizzazione della sede stradale potrebbe recare un minimo disagio iniziale. Tuttavia , la presenza del parcheggio multipiano garantirà il regolare deflusso in questo tratto di intervento, e la presenza della nuova pista permetterà ad un buon numero di utenti di recarsi presso uno dei nodi attrattivi più importanti della città di Cagliari ovvero il Mercato di San Benedetto, tramite la bicicletta. In via Flavio Gioia e via Castiglione”, aggiunge, “ la cospicua perdita di posteggi da un lato costringerà gli utenti alla ricerca del ricovero per le auto nelle vie secondarie limitrofe ma dall’altro garantirà un migliore deflusso e aumento del livello di servizio del corridoio stesso”.