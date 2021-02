Cagliari, sì al cinema sotto le stelle in piazza del Carmine: “E ora vogliamo la pedonalizzazione”

Applausi e felicità a cascata per l’arrivo del cinema all’aperto in piazza del Carmine. Il progetto presentato dalla “Ulaas Cataleja eventi” ha avuto il primo ok da parte dell’amministrazione comunale. Da giugno ai primi di agosto, ogni fine settimana, Covid permettendo, ci sarà un maxischermo per la proiezione di film normali e anche cartoon per bambini, oltre a una sessantina di sedie. I negozianti della piazza esprimono pieno apprezzamento per la novità, e rilanciano: “Adesso, però, vogliamo la pedonalizzazione”.

Il riferimento è al tratto di strada che va da via Maddalena a via Crispi: il progetto è ancora fermo, anche se aveva ottenuto l’ok proprio dal Consiglio comunale. E in una piazza del Carmine sempre più controllata dalle Forze dell’ordine, ogni iniziativa volta a riportare cagliaritani e turisti è vista con favore.

“Il cinema all’aperto? Ottima idea, spero che non limiti lo spazio per i miei tavolini. Da qualche settimana le forze dell’ordine presidiano la piazza mattina e sera”, spiega Nicola Baccoli, titolare dal dicembre 2019 di un locale food: “Ci sono soltanto famiglie, una sensazione strana ma, ovviamente, piacevole. A breve apriremo lo spazio esterno, grazie anche al fatto che il Comune ci ha garantito il suolo pubblico gratis sino al prossimo 31 luglio. Sono servite le tante denunce fatte l’anno scorso”, osserva il ristoratore. “Adesso vogliamo la pedonalizzazione della strada, via le auto, nel progetto iniziale di riqualificazione era previsto così. Sarà possibile avere più tavolini e anche la possibilità che nascano nuove attività commerciali”, osserva il 32enne.

Felice anche Silvana Pacini, titolare di un negozio di bomboniere e articoli da regalo: “Ottima idea il cinema. In piazza ci sono molti agenti”, una novità soprattutto “rispetto al passato. Via le auto e strada pedonale? Ok, sono d’accordo, i baristi saranno felici. Io vendo bomboniere, spero che oltre al cinema rivitalizzino la piazza con bancarelle e mercatini ogni giorno”.